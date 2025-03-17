Украинский дрон, который может бить на 3 тыс. км, прошел испытания - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский дальнобойный дрон, способный бить на 3 тыс. км, прошел испытания. Также Президент заслушал доклад о применении украинских ракет – "Длинного Нептуна". Об этом он сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня провел Ставку. Несколько вопросов было, но самое главное – это дроны. Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства. Сегодня же докладывали о применении украинских ракет – "Длинного Нептуна". Можно сказать, довольны результатами поражений

Он подчеркнул, что нужно производить больше ракет, дронов, и на этой неделе Украина будет говорить об этом с партнерами.

Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров – прежде всего в Европе – это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет. Безопасность нужна, и это лишь вопрос времени – когда все на континенте поймут, что старая архитектура безопасности уже не сработает