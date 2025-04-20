Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия в войне с россией - WP

На фоне опасений по поводу уменьшения поддержки со стороны Соединенных Штатов Америки, Украина активизирует производство ключевого оружия для борьбы с россией – артиллерии. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание The Washington Post (WP).

Подробности

Отмечается, что по мере того, как будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники непосредственно инвестируют в артиллерию украинского производства, в частности, в самоходные артиллерийские установки "Богдана". Производство этих установок резко возросло во время войны с россией – с шести единиц в месяц в 2023 году до более 20 в 2025 году.

Украинский дрон, который может бить на 3 тыс. км, прошел испытания - Зеленский

По словам одного из европейских чиновников, все больше стран выбирают модель инвестирования в оборонную промышленность Украины вместо поставок оружия, что является более быстрым решением, поскольку запасы Европы истощаются после многих лет оказания помощи Киеву.

Чиновник также отметил, что эта стратегия позволяет странам НАТО использовать Украину как испытательный полигон для проверки оружия, например, беспилотников, в которых у них нет достаточного опыта.

Для нас это дешевле. Им нужно производить. И украинцы многому нас учат - сказал европейский чиновник.

По данным WP, несмотря на рост количества беспилотников на фронте, артиллерия остается важной частью конфликта. В отличие от беспилотников, артиллерийские системы способны более эффективно подавлять траншейные операции, останавливать штурмы и уничтожать врага.

Кроме того, директор агентства оборонных закупок Министерства обороны Арсен Жумадилов подчеркнул, что Украина достигла "значительных успехов" в производстве оружия калибра НАТО после российского вторжения 2022 года.

Сейчас самоходные гаубицы производятся в Украине в количествах, не имеющих аналогов в Европе - отметил Арсен Жумадилов.

В итоге он добавил, что рост производства артиллерии помог стране стать более самодостаточной. Более 85 % деталей, необходимых для "Богданы", изготавливаются в Украине. Ожидается, что к концу года эта цифра увеличится до 95%.

Напомним

Президент Зеленский сообщил о производстве почти 20 САУ "Богдана" ежемесячно в Украине.

Украина стремится получить лицензии на производство оружия от партнеров для ускорения и удешевления процесса. В обмен готова делиться собственными технологиями, в частности в области дронов и ракет.

Украина представила новейшие морские дроны и лазерное оружие "Трезуб"