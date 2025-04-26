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В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский
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Financial Times

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В ЕС стартовал масштабный проект по модернизации танков: привлечено 26 участников из 14 стран

Киев • УНН

 • 514 просмотра

В ЕС официально стартовал проект FMBTech с бюджетом 19 млн евро, который объединил 26 организаций из 13 стран для модернизации танков под современные боевые условия. Цель проекта - создать маневренные и интеллектуальные танки.

В ЕС стартовал масштабный проект по модернизации танков: привлечено 26 участников из 14 стран

В Европейском Союзе официально стартовал проект FMBTech (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks). Инициатива заключается в модернизации основных боевых танков (ОБТ), которые будут отвечать требованиям современной гибридной войны. В проекте принимают участие 26 организаций из 13 стран ЕС и Норвегии. Общий бюджет FMBTech -19 миллионов евро. Об этом информирует компания Thales, которая координирует проект, передает УНН.

Детали

FMBTech объединяет 26 участников из 13 стран Евросоюза и Норвегии. Финансирование обеспечивается Европейской комиссией в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) и взносами участников консорциума. Общий бюджет проекта составляет 19 млн евро.

В течение трех лет участники проекта будут разрабатывать модульные и адаптивные решения, чтобы обеспечить готовность к действиям в разнообразных и сложных боевых условиях. FMBTech имеет целью создать маневренные, интеллектуальные и способные к взаимодействию танки, которые смогут преодолеть ограничения устаревших парков техники в странах ЕС и Норвегии.

FMBTech выводит ЕС на передовые позиции в области передовых оборонных технологий, укрепляя военные инновации и сотрудничество в европейской обороне. Проект повысит эффективность, безопасность и рентабельность как существующих, так и будущих ОБТ, гарантируя, что они останутся ключевыми активами на поле боя, одновременно сокращая разрыв с возможностями 5-го поколения, которые появляются

- говорится в заметке компании.

Среди участников проекта: 

Франция: Thales Six GTS, Arquus, Hensoldt France, MBDA France, KNDS France, Safran Electronics & Defense.

Италия: CY4GATE, Politecnico di Milano, Thales Italia.

Германия: Scertas.

Испания: GMV Aerospace and Defence.

Бельгия: C&V Consulting.

Финляндия: Environics, Savox Communications, VTT.

Греция: Eight Bells Hellas.

Словения: Guardiaris.

Словакия: MSM Land Systems.

Польша: Obrum, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.

Чехия: Vojenský Výzkumný Ústav.

Кипр: Skyld Security, Vetronics Research Centre.

Ирландия: ISD Aerospace.

Норвегия: Sopra Steria.

Дополнение

FMBTech – это европейский консорциум, в состав которого входят 26 организаций-участников: 8 малых и средних предприятий и 7 научно-исследовательских и технологических организаций из 13 государств-членов ЕС и Норвегии.

Проект FMBTech был выбран Европейской комиссией для финансирования в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) в 2023 году. Общий бюджет проекта составляет 19 миллионов евро.

Напомним

Министры финансов ЕС обсуждают создание Европейского оборонного механизма (EDM) для совместной закупки оружия. К фонду смогут присоединиться страны вне ЕС, такие как Украина.

Украина стремительно наращивает производство ключевого оружия в войне с россией - WP20.04.25, 01:39 • 17380 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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