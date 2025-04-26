В ЕС стартовал масштабный проект по модернизации танков: привлечено 26 участников из 14 стран
Киев • УНН
В ЕС официально стартовал проект FMBTech с бюджетом 19 млн евро, который объединил 26 организаций из 13 стран для модернизации танков под современные боевые условия. Цель проекта - создать маневренные и интеллектуальные танки.
В Европейском Союзе официально стартовал проект FMBTech (Technologies for Existing and Future Main Battle Tanks). Инициатива заключается в модернизации основных боевых танков (ОБТ), которые будут отвечать требованиям современной гибридной войны. В проекте принимают участие 26 организаций из 13 стран ЕС и Норвегии. Общий бюджет FMBTech -19 миллионов евро. Об этом информирует компания Thales, которая координирует проект, передает УНН.
Детали
FMBTech объединяет 26 участников из 13 стран Евросоюза и Норвегии. Финансирование обеспечивается Европейской комиссией в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) и взносами участников консорциума. Общий бюджет проекта составляет 19 млн евро.
В течение трех лет участники проекта будут разрабатывать модульные и адаптивные решения, чтобы обеспечить готовность к действиям в разнообразных и сложных боевых условиях. FMBTech имеет целью создать маневренные, интеллектуальные и способные к взаимодействию танки, которые смогут преодолеть ограничения устаревших парков техники в странах ЕС и Норвегии.
FMBTech выводит ЕС на передовые позиции в области передовых оборонных технологий, укрепляя военные инновации и сотрудничество в европейской обороне. Проект повысит эффективность, безопасность и рентабельность как существующих, так и будущих ОБТ, гарантируя, что они останутся ключевыми активами на поле боя, одновременно сокращая разрыв с возможностями 5-го поколения, которые появляются
Среди участников проекта:
Франция: Thales Six GTS, Arquus, Hensoldt France, MBDA France, KNDS France, Safran Electronics & Defense.
Италия: CY4GATE, Politecnico di Milano, Thales Italia.
Германия: Scertas.
Испания: GMV Aerospace and Defence.
Бельгия: C&V Consulting.
Финляндия: Environics, Savox Communications, VTT.
Греция: Eight Bells Hellas.
Словения: Guardiaris.
Словакия: MSM Land Systems.
Польша: Obrum, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej.
Чехия: Vojenský Výzkumný Ústav.
Кипр: Skyld Security, Vetronics Research Centre.
Ирландия: ISD Aerospace.
Норвегия: Sopra Steria.
Дополнение
FMBTech – это европейский консорциум, в состав которого входят 26 организаций-участников: 8 малых и средних предприятий и 7 научно-исследовательских и технологических организаций из 13 государств-членов ЕС и Норвегии.
Проект FMBTech был выбран Европейской комиссией для финансирования в рамках Европейского оборонного фонда (EDF) в 2023 году. Общий бюджет проекта составляет 19 миллионов евро.
Напомним
Министры финансов ЕС обсуждают создание Европейского оборонного механизма (EDM) для совместной закупки оружия. К фонду смогут присоединиться страны вне ЕС, такие как Украина.
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