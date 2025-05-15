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Евроюст начал расследование возможной коррупции при закупках для НАТО

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Евроюст начал координацию международного расследования коррупционных схем при закупке военной техники для НАТО. Подозревают сотрудников NSPA.

Евроюст начал расследование возможной коррупции при закупках для НАТО

Агентство Европейского Союза по вопросам сотрудничества в сфере уголовного правосудия (Евроюст) возглавило масштабное международное расследование относительно вероятных коррупционных схем в процессе закупки военного оборудования для Североатлантического альянса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Евроюст.

Детали

Инициатором расследования выступила Бельгия. По ее запросу агентство координирует действия правоохранительных органов нескольких стран, которые присоединились к проверке возможных злоупотреблений в рамках оборонных контрактов НАТО.

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По запросу бельгийских властей Евроюст координирует трансграничную юридическую поддержку расследований возможных фактов коррупции во время закупок военной техники для Организации Североатлантического договора (НАТО). Это, возможно, имело место через конкретных нынешних и бывших сотрудников Агентства поддержки и закупок НАТО (NSPA) 

- говорится в сообщении агентства.

По предварительным данным, расследование касается вероятной причастности нынешних и бывших сотрудников Агентства поддержки и закупок НАТО (NSPA) к коррупционным действиям.

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С апреля Евроюст проводит серию оперативных совещаний для налаживания международного сотрудничества и обмена данными. В результате совместной работы уже удалось установить круг потенциальных подозреваемых. В то же время в ряде стран ранее прошли задержания лиц, подозреваемых в причастности к коррупционным схемам, связанным с контрактами для Альянса.

Напомним

Ранее группа министров здравоохранения 11 стран-членов Евросоюза предложила включить закупку критически важных лекарственных препаратов в сферу применения Фондов безопасности и обороны ЕС.

Лилия Набока

Лилия Набока

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