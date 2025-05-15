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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

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Євроюст почав розслідування можливої корупції під час закупівель для НАТО

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Євроюст почав координацію міжнародного розслідування корупційних схем при закупівлі військової техніки для НАТО. Підозрюють співробітників NSPA.

Євроюст почав розслідування можливої корупції під час закупівель для НАТО

Агентство Європейського Союзу з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) очолило масштабне міжнародне розслідування щодо ймовірних корупційних схем у процесі закупівлі військового обладнання для Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Євроюст.

Деталі

Ініціатором розслідування виступила Бельгія. За її запитом агентство координує дії правоохоронних органів кількох країн, які долучилися до перевірки можливих зловживань у рамках оборонних контрактів НАТО.

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На запит бельгійської влади Євроюст координує транскордонну юридичну підтримку розслідувань можливих фактів корупції під час закупівель військової техніки для Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Це, можливо, мало місце через конкретних нинішніх і колишніх співробітників Агентства підтримки та закупівель НАТО (NSPA) 

- йдеться у повідомленні агентства.

За попередніми даними, розслідування стосується ймовірної причетності нинішніх та колишніх співробітників Агентства підтримки та закупівель НАТО (NSPA) до корупційних дій.

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Від квітня Євроюст проводить серію оперативних нарад для налагодження міжнародної співпраці та обміну даними. У результаті спільної роботи вже вдалося встановити коло потенційних підозрюваних. Водночас у низці країн раніше пройшли затримання осіб, яких підозрюють у причетності до корупційних схем, пов’язаних із контрактами для Альянсу.

Нагадаємо

Раніше група міністрів охорони здоров'я 11 країн-членів Євросоюзу запропонувала включити закупівлю критично важливих лікарських препаратів у сферу застосування Фондів безпеки і оборони ЄС.

Лілія Набока

Лілія Набока

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