Євроюст почав розслідування можливої корупції під час закупівель для НАТО
Київ • УНН
Євроюст почав координацію міжнародного розслідування корупційних схем при закупівлі військової техніки для НАТО. Підозрюють співробітників NSPA.
Агентство Європейського Союзу з питань співпраці у сфері кримінального правосуддя (Євроюст) очолило масштабне міжнародне розслідування щодо ймовірних корупційних схем у процесі закупівлі військового обладнання для Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Євроюст.
Деталі
Ініціатором розслідування виступила Бельгія. За її запитом агентство координує дії правоохоронних органів кількох країн, які долучилися до перевірки можливих зловживань у рамках оборонних контрактів НАТО.
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На запит бельгійської влади Євроюст координує транскордонну юридичну підтримку розслідувань можливих фактів корупції під час закупівель військової техніки для Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Це, можливо, мало місце через конкретних нинішніх і колишніх співробітників Агентства підтримки та закупівель НАТО (NSPA)
За попередніми даними, розслідування стосується ймовірної причетності нинішніх та колишніх співробітників Агентства підтримки та закупівель НАТО (NSPA) до корупційних дій.
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Від квітня Євроюст проводить серію оперативних нарад для налагодження міжнародної співпраці та обміну даними. У результаті спільної роботи вже вдалося встановити коло потенційних підозрюваних. Водночас у низці країн раніше пройшли затримання осіб, яких підозрюють у причетності до корупційних схем, пов’язаних із контрактами для Альянсу.
Нагадаємо
Раніше група міністрів охорони здоров'я 11 країн-членів Євросоюзу запропонувала включити закупівлю критично важливих лікарських препаратів у сферу застосування Фондів безпеки і оборони ЄС.