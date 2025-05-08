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The New York Times

Boeing обіцяє поставити новий Air Force One до 2027, попри затримки

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Boeing планує поставку нового літака Air Force One до 2027 року, хоча є затримки через брак робочої сили та проблеми з постачальниками. Проєкт відстає від графіка на п'ять років.

Boeing обіцяє поставити новий Air Force One до 2027, попри затримки

Згідно з офіційним повідомленням, Boeing планує поставки нових літаків Air Force One, який може бути готовим у 2027 році. Втім постачання нової моделі літака затримується через брак робочої сили.

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Boeing розглядає 2027 рік для нових літаків Air Force One. 

Високопосадовець ВПС США заявив, що Boeing Co. пропонує поставити свою нову версію Air Force One до 2027 року, оскільки чиновники прагнуть задовольнити вимогу президента Дональда Трампа щодо оновленого президентського реактивного літака до кінця його другого терміну.

- пише Bloomberg.

Хоча Boeing прагне поставити літак у прискорені терміни, втім, на слуханнях підкомітету збройних сил, Дарлін Костелло, виконуюча обов'язки керівника закупівель ВПС заявила, що "не обов'язково гарантувала цю дату". 

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Є фактор, який впливає на затримки. Він пов'язаний з обмеженнями робочої сили, проблемами з постачальниками інтер'єру та завершенням проектування проводки. Про це повідомили офіційні представники.

Довідково

Під час свого першого президентського терміну Трамп доручив Пентагону виділити 3,9 мільярда доларів на пару Boeing 747-8, які стануть наступним поколінням Air Force One. Введення в експлуатацію цих джамбо-джетів, - є пріоритетом для президента. Але проект "тепер відстає від графіка на п'ять років", ідеться у квітневому звіті.

Вони ніколи не зможуть завершити цю кляту штуку

- скаржився Трамп у лютому.

У ВПС оголошували причини:

Близько десятка технічних перешкод спричинили затримки – від дефектів у кабіні пілотів та пасажирських вікнах до тріщин у конструкціях фюзеляжу, надмірного шуму та необхідної сертифікації унікальних характеристик льотної здатності літаків.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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