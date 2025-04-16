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Financial Times

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The Guardian

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Bloomberg: росія на переговорах із США просить купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів

Київ • УНН

 • 4550 перегляди

росія звернулася до США з проханням дозволити їй придбати літаки Boeing за кошти із заморожених активів після припинення вогню в Україні. США поки не коментують цю пропозицію.

Bloomberg: росія на переговорах із США просить купити літаки Boeing за рахунок заморожених активів

росія попросила США дозволити їй купити літаки Boeing Co., використовуючи гроші з мільярдів доларів заморожених державних активів, щойно в Україні буде досягнуто припинення вогню, з посиланням на людини в москві, знайому з цим питанням, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Хоча, як пише видання, це прохання не є умовою згоди на припинення вогню, росія розуміє, що заморожені кошти не можуть бути використані для покупки літаків без припинення вогню, сказала ця людина. Угода, що дозволяє купівлю літаків, може стати частиною пом'якшення санкцій у разі припинення бойових дій.

"США не обговорюватиме жодних економічних зобов'язань, доки не буде досягнуто перемир'я", - заявив представник Ради національної безпеки США Браян Г'юз у відповідь на прохання прокоментувати, чи намагалася росія купити літаки Boeing. Держдепартамент США відмовився від коментарів. Спікер кремля дмитро пєсков не одразу відповів на запит про коментар. Boeing відмовився від коментарів.

Американські законодавці підрахували, що у США знаходиться близько 5 мільярдів доларів російських активів. Загалом США та їхні союзники заморозили близько 280 мільярдів доларів у резервах російського центрального банку, причому понад дві третини заблоковано в ЄС.

росія публічно звернулася до США з проханням зняти санкції з її флагманської авіакомпанії ПАТ "Аерофлот" та дозволити поновлення прямих рейсів між двома країнами. США публічно не відреагували на цю пропозицію.

Boeing закрив свої російські операції, включаючи великий інженерний центр після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Питання перспективи потенційного поновлення продажів Boeing до росії порушується на тлі того, як американський авіавиробник виявляється витісненим на інших ринках глобальною тарифною війною, започаткованою президентом США Дональдом Трампом. Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити приймати літаки американського виробництва, повідомило Bloomberg News у вівторок, а Ryanair Holdings Plc заявила, що може відкласти поставки Boeing цього року, якщо вони підпадуть під дію мит.

КНР відмовилась закупати літаки Boeing через торгівельну війну із США - Bloomberg15.04.25, 15:06 • 7246 переглядiв

"Аерофлоту" та іншим російським авіакомпаніям заборонили перебувати у повітряному просторі США та ЄС, а також купувати літаки Boeing та Airbus SE, запасні частини та необхідне технічне обслуговування відповідно до санкцій, введених у відповідь на війну.

З огляду на те, що флот значною мірою залежить від іноземних літаків у країні, що охоплює 11 часових поясів, російські авіакомпанії спочатку були змушені розбирати деталі своїх літаків та шукати інші способи отримання компонентів та обслуговування, що потенційно ставить під загрозу стандарти безпеки.

Після початку вторгнення росія конфіскувала 400 іноземних літаків, зданих в оренду її авіакомпаніям. Фонд національного добробуту росії виділив 300 мільярдів рублів (3,7 мільярда доларів) на покупку літаків у міжнародних лізингових компаній для врегулювання претензій власників.

За підрахунками роЗМІ, на початок минулого року російські авіакомпанії придбали 165 літаків Boeing і Airbus, або близько 40% від загального парку російських літаків.

Хоча росія не пов'язувала безпосередньо припинення війни в Україні зі зняттям санкцій з боку США та її союзників з "Групи семи", російський диктатор володимир путін та інші високопосадовці, як пише видання, заявили, що мирна угода вимагатиме скасування західних каральних заходів.

Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню16.04.25, 00:23 • 3930 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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