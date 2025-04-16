Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню

Сполучені Штати Америки не укладатимуть жодних двосторонніх угод із росією та не послаблюватимуть санкцій проти рф, поки не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 квітня, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує УНН.

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За її словами, Вашингтон налаштований категорично щодо подальших дій кремля.

Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться - сказала дипломатка.

Вона назвала війну в Україні "м’ясорубкою", де нічого не змінилося, і підкреслила, що після Вербної неділі, коли відбувся ракетний удар по Сумах, складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.

"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню",- резюмувала Брюс.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вважає, що росія хоче завершити війну, і президент США Дональд Трамп також вірить у це. У росії є стимул припинити цю війну. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше