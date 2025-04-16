Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
11:59 • 18476 перегляди

По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

11:16 • 80328 перегляди

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

Ексклюзив
11:15 • 42891 перегляди

Незадекларований імпорт техніки Apple: експерти оцінили масштабність втрат для держави

Ексклюзив
10:31 • 48238 перегляди

Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

16 квітня, 08:19 • 55180 перегляди

Рада підтримала продовження мобілізації: деталі голосування

16 квітня, 07:15 • 98004 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

Ексклюзив
16 квітня, 06:47 • 89254 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити

16 квітня, 05:58 • 35742 перегляди

США пом'якшили вимоги до України повернути допомогу до $100 млрд в переговорах щодо угоди про копалини - Bloomberg

Ексклюзив
15 квітня, 14:47 • 60767 перегляди

Стався збій в роботі терміналів Привату: у банку кажуть, що проблему вже усунули

15 квітня, 13:39 • 109943 перегляди

Генштаб підтвердив ураження пункту дислокації 448-ї ракетної бригади рф, яка вдарила по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярнi новини

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 96629 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 57497 перегляди

Міненерго відреагувало на заяву Болгарії про відмову продавати обладнання для добудови ХАЕС

09:36 • 32552 перегляди

На околицях Івано-Франківська вбили 19-річного хлопця: серед підозрюваних - троє неповнолітніх

09:57 • 26642 перегляди

Петиція про підвищення зарплат вчителям набрала потрібну кількість голосів

10:17 • 15068 перегляди
Публікації

Комендантська година та масові заходи на Великдень: в яких областях відбулись зміни

11:16 • 80275 перегляди

Фінансова стабільність під загрозою? Законопроєкт Гетманцева поверне вкладників у 2008-й

16 квітня, 08:09 • 98167 перегляди

Аграрна наука під загрозою: чому вилучення земель у НААН − стратегічна помилка на рівні держави

16 квітня, 07:15 • 97965 перегляди

Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити
Ексклюзив

16 квітня, 06:47 • 89225 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

15 квітня, 12:27 • 187417 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Європа

Реклама
УНН Lite

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

09:21 • 58530 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 30980 перегляди

"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

15 квітня, 16:03 • 31910 перегляди

HBO офіційно підтвердив акторський склад серіалу "Гаррі Поттер"

15 квітня, 15:02 • 33083 перегляди

Меган Маркл відверто розповіла про викидень і післяпологову прееклампсію у новому подкасті

15 квітня, 14:44 • 35289 перегляди
Актуальне

Telegram

Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню

Київ • УНН

 • 3918 перегляди

США не укладатимуть двосторонніх угод з росією та не послаблюватимуть санкції, поки не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні, заявила речниця Держдепу.

Держдеп США: жодних угод з рф та скасування санкцій без припинення вогню

Сполучені Штати Америки не укладатимуть жодних двосторонніх угод із росією та не послаблюватимуть санкцій проти рф, поки не буде досягнуто угоди про припинення вогню в Україні. Про це під час брифінгу у вівторок, 15 квітня, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, інформує УНН.

Деталі

За її словами, Вашингтон налаштований категорично щодо подальших дій кремля.

Не буде жодних переговорів, жодних рішень, жодних домовленостей, поки ця бійня не припиниться

- сказала дипломатка.

Вона назвала війну в Україні "м’ясорубкою", де нічого не змінилося, і підкреслила, що після Вербної неділі, коли відбувся ракетний удар по Сумах, складається динаміка, яка викликає більше запитань про те, хто дійсно відданий миру та припиненню вогню.

"І все ж ми продовжуємо працювати, очевидно, для припинення вогню",- резюмувала Брюс.

Нагадаємо

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф вважає, що росія хоче завершити війну, і президент США Дональд Трамп також вірить у це. У росії є стимул припинити цю війну. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Спецпредставник Трампа Віткофф: мирна угода стосується п'яти територій, але містить більше15.04.25, 08:59 • 5936 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40