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Госдеп США: никаких соглашений с рф и отмены санкций без прекращения огня

Киев • УНН

 • 3858 просмотра

США не будут заключать двусторонние соглашения с россией и не будут ослаблять санкции, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине, заявила пресс-секретарь Госдепа.

Госдеп США: никаких соглашений с рф и отмены санкций без прекращения огня

Соединенные Штаты Америки не будут заключать никаких двусторонних соглашений с россией и не будут ослаблять санкции против рф, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине. Об этом во время брифинга во вторник, 15 апреля, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс, информирует УНН.

Детали

По ее словам, Вашингтон настроен категорически в отношении дальнейших действий кремля.

Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока эта бойня не прекратится

- сказала дипломат.

Она назвала войну в Украине "мясорубкой", где ничего не изменилось, и подчеркнула, что после Вербного воскресенья, когда произошел ракетный удар по Сумам, складывается динамика, которая вызывает больше вопросов о том, кто действительно предан миру и прекращению огня.

"И все же мы продолжаем работать, очевидно, для прекращения огня",- резюмировала Брюс.

Напомним

Специальный посланник президента США Стив Виткофф считает, что россия хочет завершить войну, и президент США Дональд Трамп также верит в это. У россии есть стимул прекратить эту войну. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Спецпредставитель Трампа Уиткофф: мирное соглашение касается пяти территорий, но содержит больше15.04.25, 08:59 • 5920 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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