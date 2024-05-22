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Пентагон повідомив про перекидання до Британії стратегічних бомбардувальників

Пентагон повідомив про перекидання до Британії стратегічних бомбардувальників

Київ • УНН

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США перекинули чотири стратегічні бомбардувальники B-52 до Великобританії для проведення запланованих навчань з союзниками по НАТО і регіональними партнерами.

США перекинули до Великої Британії чотири стратегічні бомбардувальники B-52 у рамках "планового розгортання". Про це повідомив речник Пентагону Патрік Райдер, передає УНН.

Деталі

Він уточнив, що це сталося цього тижня.

Чотири B-52 Stratofortress ВПС США розпочали планове розгортання бомбардувальної оперативної групи в зоні відповідальності Європейського командування США цього тижня

сказав прес-секретар Пентагону під час брифінгу.

За словами Райдера, американські льотчики проходитимуть тренування з союзниками Вашингтона щодо НАТО та регіональними партнерами. У планах також є відпрацювання оперативної взаємодії з ними.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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