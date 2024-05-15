В результаті удару по аеродрому "Бельбек" Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 - Defense Express
Київ • УНН
Ракетний удар по російському аеродрому в окупованому Криму міг пошкодити винищувачі МіГ-31. Загалом це на цій базі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.
В результаті ракетного удару по аеродрому росіян в окупованому Криму Сил оборони могли пошкодити винищувачі Міг-31. Про це пише УНН з посиланням на матеріал Defence Express.
Деталі
У виданні пояснили, що згідно з супутниковими знімками за 31 березня на цій базі зафіксовано:
- 10 Су27/30
- 4 МіГ-31
- 6 МіГ-29
- 3 Л-39
- 4 Мі-8
- 2 Ка27/29
- 1 Су-25
Загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) на авіабазі можна нарахувати 24 літаки і шість гелікоптерів.
У виданні пояснюють, що OSINT-фахівець Osinttechnical з'ясував завдяки даним системи моніторингу пожеж NASA FIRMS, що вночі 15 квітня на авіабазі "Бельбек" протягом двох годин тривали декілька пожеж, орієнтовно у південній частині аеродрому.
Якщо порівняти ці знімки та мапу пожеж на території аеродрому після удару, то можна припустити, що ATACMS могли поцілити передусім у МиГ-31 — з поправкою, що все ж таки йдеться про супутникові знімки, яким вже понад два тижні
Нагадаємо
Телеграм-канал "Крымский ветер" повідомив, що в ніч на 15 травня, в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму були зафіксовані вибухи.
Згодом у міноборони рф підтвердили цю інформацію та запевнили, що російська ППО нібито знищила "десять оперативно-тактичних ракет" над територією тимчасово окупованого Кримського півострова.