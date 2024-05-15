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У районі аеродрому Бельбек під окупованим Севастополем уночі було голосно, місцеві кажуть, досі "щось горить"

У районі аеродрому Бельбек під окупованим Севастополем уночі було голосно, місцеві кажуть, досі "щось горить"

Київ • УНН

 • 26990 перегляди

Минулої ночі в районі аеродрому Бельбек в окупованому Криму були зафіксовані вибухи та, як стверджує мо рф, була активність російської протиповітряної оборони, а на супутникових знімках зафіксовані пожежі у районі злітно-посадкової смуги аеродрому та місць стоянки літаків.

Сьогодні вночі в районі аеродрому Бельбек під Севастополем у тимчасово окупованому Криму було голосно, повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

За даними телеграм-каналу, "основні вибухи були о 01.55-01.56, також, імовірно, працювала росППО. Після цього протягом 15 хвилин продовжувалися вибухи тихіше, схожі на детонацію боєприпасів. Місцеві жителі бачили заграву".

Як повідомляється, "друга хвиля атаки тривала до 02:35. Вибухи були чутні в Євпаторії та Бахчисарайському районі".

Окупанти в Севастополі повідомили про "падіння уламків збитої ракети у приватному секторі на вулиці Федорівській". Постраждалих немає.

У той же час моніторингова група телеграм-каналу "Крымский ветер" на супутникових знімках відзначила "три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянок літаків".

"За годину після закінчення ракетної атаки по аеродрому Бельбек вогнищ пожежі в районі стоянок літаків побільшало, а самі пожежі - сильніші", - повідомила моніторингова група "Крымский ветер" з посиланням на дані супутникової зйомки.

Як повідомляє телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів, ракет було "близько 20", а в районі аеродрому Бельбек досі "щось горить".

мо рф стверджувало, що вночі їхні засоби ППО нібито "знищили" "десять оперативно-тактичних ракет" над територією тимчасово окупованого Кримського півострова.

Також мо рф повідомило, що вночі над бєлгородською областю рф сили ППО нібито "знищили" дві ракети, дві авіабомби, два снаряди РСЗВ та 9 безпілотників, а над брянською та курською областями рф нібито "перехоплено" та "збито" вісім безпілотників.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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