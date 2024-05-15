В районе аэродрома Бельбек под оккупированным Севастополем ночью было громко, местные говорят, до сих пор "что-то горит"

Сегодня ночью в районе аэродрома Бельбек под Севастополем во временно оккупированном Крыму было громко, сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По данным телеграм-канала, "основные взрывы были в 01.55-01.56, также, предположительно, работала росПВО. После этого в течение 15 минут продолжались взрывы потише, похожие на детонацию боеприпасов. Местные жители видели зарево".

Как сообщается, "вторая волна атаки продолжалась до 02:35. Взрывы были слышны в Евпатории и Бахчисарайском районе".

Оккупанты в Севастополе сообщили о "падении обломков сбитой ракеты в частном секторе на улице Федоровской". Пострадавших нет.

В то же время мониторинговая группа телеграм-канала "Крымский ветер" на спутниковых снимках отметила "три очага пожаров на аэродроме Бельбек в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов".

"Через час после окончания ракетной атаки по аэродрому Бельбек очагов пожара в районе стоянок самолетов стало больше, а сами пожары - сильнее", - сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

Как сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей, ракет было "около 20", а в районе аэродрома Бельбек до сих пор "что-то горит".

мо рф утверждало, что ночью их средства ПВО якобы "уничтожили" "десять оперативно-тактических ракет" над территорией временно оккупированного Крымского полуострова.

Также мо рф сообщило, что ночью над белгородской областью рф силы ПВО якобы "уничтожили" две ракеты, две авиабомбы, два снаряда РСЗО и 9 беспилотников, а над брянской и курской областями рф якобы "перехвачены" и "сбиты" восемь беспилотников.