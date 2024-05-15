В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

В результате ракетного удара по аэродрому россиян в оккупированном Крыму Сил обороны могли повредить истребители МиГ-31. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Defence Express.

Детали

В издании пояснили, что согласно спутниковым снимкам за 31 марта на этой базе зафиксировано:

10 Су27/30

4 МиГ-31



6 МиГ-29



3 Л-39



4 Ми-8



2 Ка27/29



1 Су-25



Всего (без учета вероятных машин в укрытиях) на авиабазе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

В издании объясняют, что OSINT-специалист Osinttechnical выяснил благодаря данным системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, что ночью 15 апреля на авиабазе "Бельбек" в течение двух часов продолжались несколько пожаров, ориентировочно в южной части аэродрома.

Если сравнить эти снимки и карту пожаров на территории аэродрома после удара, то можно предположить, что ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31 - с поправкой, что все же речь идет о спутниковых снимках, которым уже более двух недель - говорят в Defence Express.

Напомним,

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ночь на 15 мая, в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы.

Впоследствии в минобороны рф подтвердили эту информацию и заверили, что российская ПВО якобы уничтожила "десять оперативно-тактических ракет" над территорией временно оккупированного Крымского полуострова.