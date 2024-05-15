В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express
Киев • УНН
Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.
В результате ракетного удара по аэродрому россиян в оккупированном Крыму Сил обороны могли повредить истребители МиГ-31. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Defence Express.
Детали
В издании пояснили, что согласно спутниковым снимкам за 31 марта на этой базе зафиксировано:
- 10 Су27/30
- 4 МиГ-31
- 6 МиГ-29
- 3 Л-39
- 4 Ми-8
- 2 Ка27/29
- 1 Су-25
Всего (без учета вероятных машин в укрытиях) на авиабазе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.
В издании объясняют, что OSINT-специалист Osinttechnical выяснил благодаря данным системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, что ночью 15 апреля на авиабазе "Бельбек" в течение двух часов продолжались несколько пожаров, ориентировочно в южной части аэродрома.
Если сравнить эти снимки и карту пожаров на территории аэродрома после удара, то можно предположить, что ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31 - с поправкой, что все же речь идет о спутниковых снимках, которым уже более двух недель
Напомним,
Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ночь на 15 мая, в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы.
Впоследствии в минобороны рф подтвердили эту информацию и заверили, что российская ПВО якобы уничтожила "десять оперативно-тактических ракет" над территорией временно оккупированного Крымского полуострова.
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