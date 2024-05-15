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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 11:17  •  18480 просмотра

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Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

В результате ракетного удара по аэродрому россиян в оккупированном Крыму Сил обороны могли повредить истребители МиГ-31. Об этом пишет УНН со ссылкой на материал Defence Express.

Детали 

В издании пояснили, что согласно спутниковым снимкам за 31 марта на этой базе зафиксировано: 

  •   10 Су27/30
  •   4 МиГ-31
  •   6 МиГ-29
  •   3 Л-39
  •   4 Ми-8
  •   2 Ка27/29
  •   1 Су-25

Всего (без учета вероятных машин в укрытиях) на авиабазе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

В издании объясняют, что OSINT-специалист Osinttechnical выяснил благодаря данным системы мониторинга пожаров NASA FIRMS, что ночью 15 апреля на авиабазе "Бельбек" в течение двух часов продолжались несколько пожаров, ориентировочно в южной части аэродрома.

Если сравнить эти снимки и карту пожаров на территории аэродрома после удара, то можно предположить, что ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31 - с поправкой, что все же речь идет о спутниковых снимках, которым уже более двух недель

- говорят в  Defence Express.

Напомним,

Телеграм-канал "Крымский ветер" сообщил, что в ночь на 15 мая, в районе аэродрома Бельбек в оккупированном Крыму были зафиксированы взрывы.

Впоследствии в минобороны рф подтвердили эту информацию и заверили, что российская ПВО якобы уничтожила "десять оперативно-тактических ракет" над территорией временно оккупированного Крымского полуострова.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
nasaNASA
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
mi-8Ми-8
krymКрым
mih-31-mikoianaМиГ-31
mgm-140-atacmsMGM-140 ATACMS
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