Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

США перебросили в Великобританию четыре стратегических бомбардировщика B-52 в рамках "планового развертывания". Об этом сообщил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает УНН.

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Он уточнил, что это произошло на этой неделе.

Четыре B-52 Stratofortress ВВС США начали запланированное развертывание бомбардировочной оперативной группы в зоне ответственности Европейского командования США на этой неделе сказал пресс-секретарь Пентагона во время брифинга.

По словам Райдера, американские летчики будут проходить тренировки с союзниками Вашингтона по НАТО и региональными партнерами. В планах также есть отработка оперативного взаимодействия с ними.

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