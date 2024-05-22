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Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков
США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.
Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем
Министр обороны Италии Гвидо крозетто был госпитализирован из-за проблем с сердцем после того, как досрочно покинул заседание Высшего совета обороны.
Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине
Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса
Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.
Вьетнам избрал президента
Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань
Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа
Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии
Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"
Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США
Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.