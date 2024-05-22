Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  107155 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  106534 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

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В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  111788 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
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В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

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Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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20 мая 2024, 12:30  •  198327 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 07:28  •  131483 просмотра

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18 мая 2024, 07:23  •  198756 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

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В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183132 просмотра

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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  416757 просмотра

Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

США перебросили четыре стратегических бомбардировщика B-52 в Великобританию для проведения запланированных учений с союзниками по НАТО и региональными партнерами.

Война •   •  5823 просмотра
Пентагон сообщил о переброске в Британию стратегических бомбардировщиков

Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Министр обороны Италии Гвидо крозетто был госпитализирован из-за проблем с сердцем после того, как досрочно покинул заседание Высшего совета обороны.

политика •   •  5149 просмотра
Министр обороны Италии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

Администрацию Байдена обвиняют в том, что она в обход Конгресса предоставила Гаити военную помощь на сумму в десятки миллионов долларов, что потенциально может подорвать поддержку Украины из-за ограниченности ресурсов.

Война •   •  6440 просмотра
Администрацию Байдена раскритиковали за отправку оружия Кении, а не Украине

22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Сегодня, 22 мая, экозащитники и любители природы во многих странах мира могут присоединиться к разнообразным мероприятиям по случаю Международного дня биологического разнообразия, которое на НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ включает в себя бактерии, грибы, растения и животных, и насчитывает около девяти миллионов разнообразных видов.

УНН Lite •   •  7207 просмотра
22 мая: Международный день биологического разнообразия, день Шерлока Холмса

Вьетнам избрал президента

Национальное собрание Вьетнама избрало 66-летнего министра безопасности в Ван Тхионго новым президентом Вьетнама.

политика •   •  10552 просмотра
Вьетнам избрал президента

Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

Голландский производитель микрочипов ASML сообщил США, что может удаленно отключить оборудование для производства чипов на тайваньском заводе TSMC, если Китай вторгнется на остров.

Экономика •   •  12175 просмотра
Bloomberg: компании могут отключить чипсеты, если Китай вторгнется на Тайвань

ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Страны ЕС Бельгия, Германия и Франция обратились в Европейскую комиссию с просьбой оценить потенциальный экономический ущерб от ограничения импорта российского газа на фоне обсуждения нового пакета санкций против России.

Экономика •   •  12222 просмотра
ЕС оценивает экономические последствия возможных ограничений на импорт российского газа

Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Из-за нападения России на энергетический сектор город Сумы остался без электричества, и в настоящее время предпринимаются усилия по восстановлению электроснабжения и обеспечению электроэнергией критически важных объектов инфраструктуры в первую очередь.

Общество •   •  12488 просмотра
Из-за российской атаки на энергетику суммы остались без электроэнергии

Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Министерство аграрной политики представило проект закона О "государственном аграрном реестре", направленный на совершенствование механизма предоставления государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям через автоматизированную систему.

Экономика •   •  11385 просмотра
Минагрополитики презентовало законопроект О "государственном аграрном реестре"

Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США

Израиль пересмотрел свои планы военного наступления на Рафы, чтобы учесть опасения США, которые привели к эвакуации почти двух третей населения города.

Война •   •  11528 просмотра
Израиль пересматривает планы наступления в Рафахе в соответствии с требованиями США