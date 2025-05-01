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Ryanair може припинити закупівлю Boeing через тарифи Трампа - Politico

Київ • УНН

 • 748 перегляди

Гендиректор Ryanair заявив, що компанія може відмовитись від закупівлі літаків Boeing, якщо тарифи Трампа зроблять їх занадто дорогими. Флот Ryanair складається з понад 575 літаків Boeing.

Ryanair може припинити закупівлю Boeing через тарифи Трампа - Politico

Авіакомпанія Ryanair може припинити купувати літаки Boeing, якщо через тарифи Дональда Трампа будуть підвищуватись. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

За словами генерального директора компанії Майкла О'Лірі, Ryanair може припинити купувати літаки у американського аерокосмічного гіганта, якщо ціни стануть вище через тарифи, запроваджені адміністрацією Дональда Трампа.

Якщо уряд США продовжить свій план запровадження тарифів, а ці тарифи суттєво вплинуть на ціну експорту літаків Boeing до Європи, тоді ми, безумовно, переглянемо як наші поточні замовлення на Boeing, так і можливість розміщення цих замовлень в інших місця

— сказав О'Лірі.

Ryanair – це найбільша в Європі бюджетна авіакомпанія: її офіс розміщується у столиці Ірландії Дубліні. Компанія є членом Європейської Асоціації дешевих авіакомпаній, або лоукост-авіакомпаній. Вона є найбільшою частиною сімейства авіакомпаній Ryanair Holdings і має дочірні авіакомпанії Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe і Malta Air.

Флот компанії складається виключно з понад 575 літаків Boeing 737. Залежність від певної марки літаків допомагає мінімізувати експлуатаційні витрати Ryanair, йдеться в матеріалі Politico.

Нагадаємо

Китай заборонив авіакомпаніям купувати Boeing через торгову війну із США. Акції американського виробника впали на 4,6% після введення Китаєм мит на американські товари.

Євген Устименко

Євген Устименко

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