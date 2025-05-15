Туристы, "блуждающие по лесам", могут быть российскими шпионами - латвийская разведка

Российские разведывательные и службы безопасности представляют "главную угрозу" национальной безопасности Латвии. К такому выводу пришла Служба оборонной разведки и безопасности страны в своем ежегодном отчете. Об этом сообщает EuroNews, передает УНН.

Латвийская разведывательная служба дала рекомендации согражданам, как выявлять возможных российских шпионов или диверсантов. Эксперты ведомства перечислили ряд характерных признаков, среди которых неопрятный вид, несоответствующая военная, "пиксельная" или спортивная одежда, а также умение задавать местным подозрительные вопросы, чтобы отвлечь внимание или запутать собеседника.

В службе безопасности добавили, что отдельные лица также могут иметь при себе специализированные медицинские аптечки, а также карты или рации, которые больше подходят для тайной операции, чем для похода.

Посольство США в Молдове предлагает 10 млн долл. за информацию о членах российской гру

Подозреваемые могут задерживаться вблизи военных или критически важных объектов инфраструктуры и выдавать себя за гуманитарных работников, а также находиться в отдаленных районах, не проявляя никакого интереса к природе.

Российские диверсанты также могут пытаться подстрекать население к беспорядкам с целью ликвидации "социально значимых лиц". Или же сосредоточить свою деятельность на "изучении положения общества страны-мишени и подстрекательстве к беспорядкам, направленным против действующего правительства".

Зажигательные устройства в посылках в Европе: за диверсией стоят российские спецслужбы - расследование

В агентстве безопасности предупредили, что внешность россиян, проникших в Латвию со злым умыслом, может быть обманчивой.

Украинский опыт показывает, что российские спецслужбы способны адаптироваться. Не все шпионы подойдут под шаблон, и подозрения следует оценивать в контексте. Если вы считаете, что могли заметить диверсионную группу на территории Латвии, не рекомендуется бороться с ними самостоятельно. Вместо этого сообщите о своих подозрениях в Государственную полицию, специальные службы или ближайшее подразделение вооруженных сил