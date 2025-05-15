Туристи, що "блукають лісами", можуть бути російськими шпигунами - латвійська розвідка

Російські розвідувальні та безпекові служби становлять "головну загрозу" національній безпеці Латвії. Такого висновку дійшла Служба оборонної розвідки та безпеки країни у своєму щорічному звіті. Про це повідомляє EuroNews, передає УНН.

Латвійська розвідувальна служба дала рекомендації співгромадянам, як виявляти можливих російських шпигунів чи диверсантів. Експерти відомства перерахували низку характерних ознак, серед яких неохайний вигляд, невідповідний військовий, "піксельний" або спортивний одяг, а також вміння ставити місцевим підозрілі запитання, щоб відволікти увагу чи заплутати співрозмовника.

У службі безпеки додали, що окремі особи також можуть мати при собі спеціалізовані медичні аптечки, а також карти чи рації, які більше підходять для таємної операції, ніж для походу.

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Підозрювані можуть затримуватися поблизу військових або критично важливих об'єктів інфраструктури та видавати себе за гуманітарних працівників, а також перебувати у віддалених районах, не виявляючи жодного інтересу до природи.

Російські диверсанти також можуть намагатися підбурювати населення до заворушень з метою ліквідації "соціально значущих осіб". Або ж зосередити свою діяльність на "вивченні становища суспільства країни-мішені та підбурюванні до заворушень, спрямованих проти чинного уряду".

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У безпековому агентстві попередили, що зовнішність росіян, які проникли у Латвію зі злим умислом, може бути оманливою.

Український досвід показує, що російські спецслужби здатні адаптуватися. Не всі шпигуни підійдуть під шаблон, і підозри слід оцінювати в контексті. Якщо ви вважаєте, що могли помітити диверсійну групу на території Латвії, не рекомендується боротися з ними самостійно. Натомість повідомте про свої підозри до Державної поліції, спеціальних служб або найближчого підрозділу збройних сил