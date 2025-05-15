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Зеленський заявив, що має "дуже чітке послання" для путіна
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Посольство США в Молдові пропонує 10 млн дол. за інформацію про членів російського гру

Київ • УНН

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Посольство США в Молдові обіцяє винагороду за інформацію про п'ятьох співробітників російської розвідки, причетних до атак на інфраструктуру України та Заходу. Йдеться про підрозділ 29155 ГРУ.

Посольство США в Молдові пропонує 10 млн дол. за інформацію про членів російського гру

Посольство Сполучених Штатів у Молдові пообіцяло винагороду у розмірі 10 мільйонів доларів кожному, хто надасть інформацію про п'ятьох співробітників російської військової розвідки. Ці люди несуть відповідальність за атаки на критичну інфраструктуру України та інших західних держав. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці посольства у Facebook, пише УНН.

Винагорода до 10 млн дол за інформацію проспівробітників російської військової розвідки. Їхня зброя — клавіатура, їхня мета — хаос, їхня совість — відключена назавжди. Якщо у вас є інформація про цих співробітників російської розвідки, шкідливу кібердіяльність гру або пов'язаних з ними осіб, зв'яжіться з "ВЗПП" в Tor. Ви можете отримати винагороду

- говориться в повідомленні.

Загалом йдеться про п'ятьох осіб, які є співробітниками підрозділу 29155 російсого гру: владислава боровкова, дениса денисенка, юрія денисова, дмитра голошубова та миколу корчагіна.

Повідомляється, що саме ці члени гру несуть відповідальність за удари по критичній інфраструктурі України та інших західних країн.

Доповнення

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Нацполіцією ідентифікувало двох російських військових злочинців, які організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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