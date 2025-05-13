ГУР ідентифікувало двох військових злочинців, які організували катівню для українців на Харківщині

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Нацполіцією ідентифікувало двох російських військових злочинців, які організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста.

Про це пише УНН з посиланням на ГУР.

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України у співпраці зі співробітниками ГУР МО України ідентифікували двох воєнних злочинців — наглядачів катівні, організованої на території Вовчанського агрегатного заводу

Двоє зловмисників 1991 та 1993 років народження є членами незаконних збройних формувань так званих "л/днр", які разом із російськими загарбниками брали участь у злочинній війні проти України. Вони організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста росіянами.

У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, - до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці