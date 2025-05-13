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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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ГУР ідентифікувало двох військових злочинців, які організували катівню для українців на Харківщині

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Встановлено особи двох військових злочинців, причетних до організації катівні у Вовчанську. Вони утримували та катували проукраїнських громадян.

ГУР ідентифікувало двох військових злочинців, які організували катівню для українців на Харківщині

Головне управління розвідки Міноборони України спільно з Нацполіцією ідентифікувало двох російських військових злочинців, які організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста.

Про це пише УНН з посиланням на ГУР.

Деталі

Оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України у співпраці зі співробітниками ГУР МО України ідентифікували двох воєнних злочинців — наглядачів катівні, організованої на території Вовчанського агрегатного заводу

- говориться в повідомленні ГУР.

Двоє зловмисників 1991 та 1993 років народження є членами незаконних збройних формувань так званих "л/днр", які разом із російськими загарбниками брали участь у злочинній війні проти України. Вони організували катівню у Вовчанську під час тимчасової окупації міста росіянами.

У цих казематах загарбники утримували громадян, які підтримували Україну, - до них застосовували тортури, психологічний тиск та погрози, примушували до рабської праці

 - говориться у повідомленні.

Обом учасникам незаконних збройних формувань інкримінують вчинення воєнного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та ч. 1 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб) Кримінального кодексу України.

Згідно з даними статтями, військовим злочинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років.

Доповнення

СБУ заочно повідомила про підозру двом російським загарбникам, які наказали вбити полоненого українського воїна та відрізати йому голову. Це сталося під час боїв біля Старомайорського.

У місті Шуя стався вибух, внаслідок якого капітан рф константін наґайко отримав важкі поранення. Він причетний до ракетного удару по селу Гроза, де загинуло 59 мирних жителів.

Павло Зінченко

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