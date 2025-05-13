ГУР идентифицировало двух военных преступников, организовавших пыточную для украинцев на Харьковщине

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших пыточную во Вoлчанске во время временной оккупации города.

Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР.

Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в сотрудничестве с сотрудниками ГУР МО Украины идентифицировали двух военных преступников — надзирателей пыточной, организованной на территории Вoлчанского агрегатного завода

Двое злоумышленников 1991 и 1993 годов рождения являются членами незаконных вооруженных формирований так называемых "л/днр", которые вместе с российскими захватчиками участвовали в преступной войне против Украины. Они организовали пыточную в Вoлчанске во время временной оккупации города россиянами.

В этих казематах захватчики удерживали граждан, поддерживавших Украину, - к ним применяли пытки, психологическое давление и угрозы, принуждали к рабскому труду