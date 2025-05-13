ГУР идентифицировало двух военных преступников, организовавших пыточную для украинцев на Харьковщине
Киев • УНН
Установлены личности двух военных преступников, причастных к организации пыточной в Волчанске. Они удерживали и пытали проукраинских граждан.
Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших пыточную во Вoлчанске во время временной оккупации города.
Об этом пишет УНН со ссылкой на ГУР.
Детали
Оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины в сотрудничестве с сотрудниками ГУР МО Украины идентифицировали двух военных преступников — надзирателей пыточной, организованной на территории Вoлчанского агрегатного завода
Двое злоумышленников 1991 и 1993 годов рождения являются членами незаконных вооруженных формирований так называемых "л/днр", которые вместе с российскими захватчиками участвовали в преступной войне против Украины. Они организовали пыточную в Вoлчанске во время временной оккупации города россиянами.
В этих казематах захватчики удерживали граждан, поддерживавших Украину, - к ним применяли пытки, психологическое давление и угрозы, принуждали к рабскому труду
Обоим участникам незаконных вооруженных формирований инкриминируют совершение военного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) и ч. 1 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Согласно данным статьям, военным преступникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Дополнение
СБУ заочно сообщила о подозрении двум российским захватчикам, которые приказали убить пленного украинского воина и отрезать ему голову. Это произошло во время боев возле Старомайорского.
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