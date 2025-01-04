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Воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза, у критичному стані після вибуху - розвідка

Київ • УНН

 • 55648 перегляди

У місті Шуя стався вибух, внаслідок якого капітан РФ Константін Наґайко отримав важкі поранення. Він причетний до ракетного удару по селу Гроза, де загинуло 59 мирних жителів.

Внаслідок вибуху в російському місті шуя у критичному стані перебуває воєнний злочинець, капітан константін наґайко, який причетний до вбивства цивільних у селі Гроза. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України

"3 січня 2025 року у населеному пункті шуя івановскої області на росії відбувся вибух, в епіцентрі якого опинився командир батареї дивізіону 112 ракетної бригади 1 танкової армії західного воєнного округу зс рф (в/ч 03333)  капітан наґайко константін владіміровіч. Він перебував на чергуванні у своїй військовій частині, а тепер — при смерті", - інформує ГУР.

Зазначається, що у нагайка множинні уламкові ураження фактично усіх органів, зокрема мозку - йому зробили трепанацію черепа.  

"Капітан наґайко народився 6.11.1995 року у місті свободний  амурскої області росії. Закінчив санкт-петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та міхайловску військову артилерійську академію", - зазначається в повідомленні.

Разом з братом навів ракету на село Гроза: колишньому правоохоронцю повідомили нову підозру12.02.24, 16:24 • 23828 переглядiв

Він безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях.

"Зокрема, підрозділ наґайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Купʼянського району — 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них — восьмирічний хлопчик", - інформує ГУР.

Українська розвідка повідомляє, що у російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці наґайка майже немає. Його стан - критичний.

ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин проти українського народу буде справедлива відплата.

Нагадаємо

5 жовтня вдень росіяни вдарили по магазину та кафе в селі Гроза Куп'янського району. У кафе на поминки по загиблому односельцю зібралися до 60 місцевих жителів. Дорослі та малі, жінки й чоловіки. Близько 13:30 в заклад прилетіла російська ракета. Будівля обвалилася. Люди опинилися під завалами.

Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих сягнула 52 осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаКримінал та НП
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