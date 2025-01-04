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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза, в критическом состоянии после взрыва - разведка

Военный преступник, причастный к убийству гражданских в селе Гроза, в критическом состоянии после взрыва - разведка

Киев  •  УНН

 • 10246 просмотра

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В городе шуя произошел взрыв, в результате которого капитан рф константин нагайко получил тяжелые ранения. Он причастен к ракетному удару по селу Гроза, где погибло 59 мирных жителей.

В результате взрыва в российском городе шуя в критическом состоянии находится военный преступник, капитан константин нагайко, который причастен к убийству гражданских в селе Гроза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"3 января 2025 года в населенном пункте шуя ивановской области в россии произошел взрыв, в эпицентре которого оказался командир батареи дивизиона 112 ракетной бригады 1 танковой армии 1 танковой армии западного военного округа вс рф (в/ч 03333) капитан нагайко константин владимирович. Он находился на дежурстве в своей воинской части, а теперь - при смерти", - информирует ГУР.

Отмечается, что у нагайко множественные обломочные поражения фактически всех органов, в частности мозга - ему сделали трепанацию черепа.  

"капитан нагайко родился 6.11.1995 года в городе Свободный  амурской области россии. Окончил санкт-петербургский университет аэрокосмического приборостроения и Михайловскую военную артиллерийскую академию", - отмечается в сообщении.

Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение12 февр. 2024, 14:24 • 23657 просмотров

Он непосредственно участвовал в полномасштабной войне против Украины. Причастен к ударам баллистическими ракетами "Искандер" по гражданским и военным объектам в Сумской и Харьковской областях.

"В частности, подразделение нагайка совершило военное преступление в селе Гроза Купянского района - 5 октября 2023 года нанесло ракетный удар по кафе во время поминок. Тогда погибло 59 гражданских украинцев, среди них - восьмилетний мальчик", - информирует ГУР.

Украинская разведка сообщает, что в российской 112-й ракетной бригаде ходят подавленные слухи, что шансов у 29-летнего российского убийцы нагайка почти нет. Его состояние - критическое.

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление против украинского народа будет справедливое возмездие.

Напомним

5 октября днем россияне ударили по магазину и кафе в селе Гроза Купянского района. В кафе на поминки по погибшему односельчанину собрались до 60 местных жителей. Взрослые и маленькие, женщины и мужчины. Около 13:30 в заведение прилетела российская ракета. Здание обрушилось. Люди оказались под завалами.

Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза на Харьковщине 5 октября количество погибших достигло 52 человек.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
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