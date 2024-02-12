Вместе с братом навел ракету на село Гроза: бывшему правоохранителю сообщили новое подозрение

Бывшему правоохранителю из Харьковской области, который вместе с братом навел ракету на поселок Гроза, сообщили о подозрении в государственной измене, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"... бывшему правоохранителю заочно сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, летом 2022 года во время оккупации Купянска подозреваемый добровольно перешел на сторону врага. Он стал "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" в так называемом "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Подозреваемый нес службу на вражеских блокпостах, безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских.

Впоследствии он получил новую "должность" от оккупантов и стал "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".

Перед деоккупацией Харьковщины подозреваемый вместе со своим братом сбежал на территорию рф. Оба брата уволены из правоохранительного органа.

Добавим

В октябре 2023 года братьям было сообщено о подозрении в нанесении ракетного удара по кафе в селе Гроза Купянского района. В результате атаки погибли 59 мирных жителей, еще 5 получили ранения.

В отношении старшего брата обвинительный акт по факту государственной измены находится на рассмотрении в суде, добавили в Офисе Генпрокурора.