Разом з братом навів ракету на село Гроза: колишньому правоохоронцю повідомили нову підозру
Київ • УНН
Колишнього правоохоронця з Харківської області звинуватили у державній зраді за те, що він перейшов на бік російських військ під час окупації і працював на їхніх блокпостах, а потім втік до росії разом зі своїм братом. Крім того, братів підозрюють у наведенні ворожої ракети на кафе у селищі Гроза.
Колишньому правоохоронцю з Харківщини, який разом з братом навів ракету на селище Гроза, повідомили про підозру у державній зраді, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
"... колишньому правоохоронцю заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, влітку 2022 року під час окупації Купʼянська підозрюваний добровільно перейшов на бік ворога. Він став "и.о. инспектора дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения" у так званому "Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".
Підозрюваний ніс службу на ворожих блокпостах, безпідставно зупиняв та вилучав автомобілі у цивільних.
Згодом він отримав нову "посаду" від окупантів та став "инспектором (дорожно-патрульной службы) взвода №1 отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения".
Перед деокупацією Харківщини підозрюваний разом зі своїм братом втік на територію рф. Обох братів звільнено з правоохоронного органу.
Додамо
У жовтні 2023 року братам було повідомлено про підозру у наведенні ракетного удару по кафе у селі Гроза Купʼянського району. Внаслідок атаки загинули 59 мирних мешканців, ще 5 отримали поранення.
Стосовно старшого брату обвинувальний акт за фактом державної зради перебуває на розгляді в суді, додали в Офісі Генпрокурора.