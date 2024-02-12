Разом з братом навів ракету на село Гроза: колишньому правоохоронцю повідомили нову підозру

Колишнього правоохоронця з Харківської області звинуватили у державній зраді за те, що він перейшов на бік російських військ під час окупації і працював на їхніх блокпостах, а потім втік до росії разом зі своїм братом. Крім того, братів підозрюють у наведенні ворожої ракети на кафе у селищі Гроза.