Кількість жертв у Грозі на Харківщині зросла до 52 - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Через ракетний удар російських військ по селу Гроза на Харківщині 5 жовтня кількість загиблих зросла до 52 осіб. Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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«Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Оскільки одна людина, відповідно, померла безпосередньо в медичному закладі. Люди ще там перебувають, тобто травми досить серйозні», - зазначив Олег Синєгубов.
Нагадаємо
Ракетний удар росії по селищу Гроза 5 жовтня став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.