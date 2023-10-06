Кількість жертв у Грозі на Харківщині зросла до 52 - ОВА

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«Наразі 52 людини загинули внаслідок цього ракетного обстрілу. Оскільки одна людина, відповідно, померла безпосередньо в медичному закладі. Люди ще там перебувають, тобто травми досить серйозні», - зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо

Ракетний удар росії по селищу Гроза 5 жовтня став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.

На Харківщині оголошено триденну жалобу через кривавий удар російської армії по селу Гроза.