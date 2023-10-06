Количество жертв в Грозе в Харьковской области возросло до 52 - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Из-за ракетного удара российских войск по селу Гроза в Харьковской области 5 октября число погибших возросло до 52 человек. Об этом в эфире телемарафона в пятницу сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
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«В настоящее время 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Поскольку один человек, соответственно, умер непосредственно в медицинском учреждении. Люди еще там находятся, то есть травмы достаточно серьезные», - отметил Олег Синегубов.
Напомним
Ракетный удар рф по поселку Гроза 5 октября стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения.
В Харьковской области объявлен трехдневный траур из-за кровавого удара российской армии по селу Гроза.