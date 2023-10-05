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Удар рф по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині – ОВА

Удар рф по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині – ОВА

Київ • УНН

 • 769549 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення, сказала "Суспільному" речниця начальника Харківської ОВА Олена Шаповал, пише УНН.

Цитата

«Ракетний удар став наймасовішим за кількістю загиблих на Харківщині з початку повномасштабного вторгнення рф», - йдеться у повідомлені.

Доповнення

Кількість загиблих від ворожого обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської області вже зросла до 50, серед них дитина. Також поранення отримали семеро людей.

За попередніми висновками, по закладу росіяни вдарили Іскандером.

Наразі ідентифікували 29 тіл загиблих.

Додамо

В кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.

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