Ворожий удар по селу Гроза на Харківщині: ідентифіковано 29 тіл

Цитата

«Всього на території цього об’єкту перебувало близько 60 осіб. Наразі 49 загинуло, серед них одна дитина 6 років – це дівчинка. Сім осіб отримали тяжкі поранення, вони всі зараз перебувають на операційних столах. Наразі ми ідентифікували 29 тіл наших громадян, які загинули. Всі інші тіла після такого великого вибуху направлені до відповідних медичних та експертних закладів Харкова», - розповів Клименко.

Доповнення

Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей.

В кафе у селі Гроза, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. В селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.