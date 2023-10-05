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Кількість загиблих на Харківщині зросла до 49, росіяни влучили в магазин

Кількість загиблих на Харківщині зросла до 49, росіяни влучили в магазин

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей. Кількість загиблих вже зросла до 49, серед них дитина. Також поранення отримали семеро людей. Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов та Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні, близько 13:15, росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району, де було багато цивільних людей», - написав Синєгубов у Telegram.

Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також 7 поранених.

Всі профільні служби працюють на місці події. Дані уточнюються.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що 5 жовтня російські війська обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Спочатку було відомо про 48 загиблих.

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