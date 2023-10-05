росіяни обстріляли цивільний об’єкт на Харківщині: попередньо відомо про 48 загиблих

Цитата

«росіяни обстріляли цивільний об’єкт у селі Гроза, Куп’янського району. Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина, 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених - також одна дитина, дівчинка. Розбір завалів триває», - написав Єрмак у Telegram.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський вже прокоментував російський теракт.

"Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Надається допомога пораненим", - написав президент у Telegram.

Він наголосив, що російський терор треба зупинити.

"Усі, хто допомагає росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує оосію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу", - зауважив президент.

Також додав, що наразі із європейськими лідерами обговорює, зокрема, посилення нашої ППО. "А терористам – відповімо. Абсолютно справедливо. І потужно", - додав Зеленський.