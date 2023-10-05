россияне обстреляли гражданский объект на Харьковщине: предварительно известно о 48 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. российские войска обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет УНН.
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"россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Предварительно известно о 48 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик. Также известно о 6 раненых - также один ребенок, девочка. Разбор завалов продолжается", - написал Ермак в Telegram.
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Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал российский теракт.
"Показательно жестокое российское преступление - удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на это время известно о более чем 47 погибших. Оказывается помощь раненым", - написал президент в Telegram.
Он подчеркнул, что российский террор надо остановить.
"Все, кто помогает россии обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны россии только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира", - отметил президент.
Также добавил, что сейчас с европейскими лидерами обсуждает, в частности, усиление нашей ПВО. "А террористам - ответим. Абсолютно справедливо. И мощно", - добавил Зеленский.