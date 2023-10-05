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Количество погибших на Харьковщине возросло до 49, россияне попали в магазин

Количество погибших на Харьковщине возросло до 49, россияне попали в магазин

Киев • УНН

 • 650414 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской области попали в магазин, где было много людей. Количество погибших уже возросло до 49, среди них ребенок. Также ранения получили семь человек. Об этом сообщает председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов и Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, около 13:15, россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей", - написал Синегубов в Telegram.

По состоянию на сейчас известно о 49 погибших, среди которых ребенок, а также 7 раненых.

Все профильные службы работают на месте происшествия. Данные уточняются.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что 5 октября российские войска обстреляли гражданский объект в селе Гроза, Купянского района. Сначала было известно о 48 погибших.

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