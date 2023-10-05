Вражеский удар по селу Гроза на Харьковщине: идентифицировано 29 тел
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Из-за обстрела села Гроза на Харьковщине погибли 49 человек. Сейчас идентифицировали 29 тел погибших. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Всего на территории этого объекта находилось около 60 человек. Сейчас 49 погибло, среди них один ребенок 6 лет – это девочка. Семь человек получили тяжелые ранения, они все сейчас находятся на операционных столах. Сейчас мы идентифицировали 29 тел наших граждан, которые погибли. Все остальные тела после такого большого взрыва направлены в соответствующие медицинские и экспертные учреждения Харькова», - рассказал Клименко.
Дополнение
Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей.
В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.