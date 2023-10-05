Удар рф по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на Харьковщине - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения, сказала "Суспільному" пресс-секретарь начальника Харьковской ОВА Елена Шаповал, пишет УНН.
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«Ракетный удар стал самым массовым по количеству погибших на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения рф», - говорится в сообщении.
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Число погибших от вражеского обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской области уже возросло до 50, среди них ребенок. Также ранения получили семь человек.
По предварительным выводам, по заведению россияне ударили Искандером.
Пока идентифицировали 29 тел погибших.
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В кафе в селе Гроза, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и из каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.