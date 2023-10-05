Ймовірно, вдарили Іскандером: кількість жертв у селі Гроза зросла до 50
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Кількість загиблих у результаті ворожого удару по селу Гроза, що на Харківщині, зросла до 50 людей, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
Цитата
"На жаль, кількість загиблих у селі Гроза зросла до 50 людей. За попередніми висновками, по закладу вдарили Іскандером", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей. Кількість загиблих вже зросла до 49, серед них дитина. Також поранення отримали семеро людей.
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