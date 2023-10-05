Ворожий удар по селу Гроза на Харківщині: у кафе проходив поминальний обід
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В кафе на Харківщині, яке обстріляли росіяни, проходив поминальний обід. Там проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Відбувся удар по об’єкту критичної інфраструктури села Гроза Куп'янського району. Цей об’єкт критичної інфраструктури представляв собою магазин, поруч кафе. В магазині знаходилися місцеві мешканці, також місцеві мешканці перебували в кафе де проходили поминки за померлим односельцем», - сказав Клименко.
За його словами, всього на території цього об’єкту перебувало близько 60 осіб.
«В селі Гроза проживало 330 мешканців і як раз з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цьому поминальному обіді», - розповів Клименко.
Доповнення
Російські окупанти під час обстрілу селища Гроза Куп’янського району Харківської влучили в магазин, де було багато людей. Кількість загиблих вже зросла до 49, серед них дитина. Також поранення отримали семеро людей.