Вражеский удар по селу Гроза на Харьковщине: в кафе проходил поминальный обед
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. В кафе Харьковской области, которое обстреляли россияне, проходил поминальный обед. Там проживало 330 жителей и с каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Произошел удар по объекту критической инфраструктуры села Гроза Купянского района. Этот объект критической инфраструктуры представлял собой магазин, рядом кафе. В магазине находились местные жители, также местные жители находились в кафе, где проходили поминки по умершему односельчанину», - сказал Клименко.
По его словам, всего на территории этого объекта находилось около 60 человек.
«В селе Гроза проживало 330 жителей и как раз из каждой семьи, из каждого двора один человек присутствовал на этом поминальном обеде», - рассказал Клименко.
Дополнение
российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей. Число погибших уже возросло до 49, среди них ребенок. Также ранения получили семь человек.