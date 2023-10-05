Вероятно, ударили Искандером: число жертв в селе Гроза возросло до 50
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Число погибших в результате вражеского удара по селу Гроза, что на Харьковщине, возросло до 50 человек, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.
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"К сожалению, число погибших в селе Гроза возросло до 50 человек. По предварительным выводам, по заведению ударили Искандером", - говорится в сообщении.
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Российские оккупанты во время обстрела поселка Гроза Купянского района Харьковской попали в магазин, где было много людей. Число погибших уже возросло до 49, среди них ребенок. Также ранения получили семь человек.
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