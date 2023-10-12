Удар рф по селу Гроза забрав життя 59 людей, усіх жертв ідентифікували - голова МВС

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"Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза", - написав Клименко у Telegram.

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За даними голови МВС, усі жертви – місцеві жителі. "Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Усі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - зазначив міністр.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - повідомив Клименко.

Колосальну та безпрецедентну роботу, зі слів міністра, провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. "Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", - вказав він.

"Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару. Пам'ятаємо. Не пробачимо", - наголосив голова МВС.

Нагадаємо

Братам з Грози оголосили підозри за наведення удару по кафе, шукають тих, хто надав їм дані.