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Удар рф по селу Гроза забрав життя 59 людей, усіх жертв ідентифікували - голова МВС

Удар рф по селу Гроза забрав життя 59 людей, усіх жертв ідентифікували - голова МВС

Київ • УНН

 • 2878517 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Жертвами ракетного удару з комплексу "Іскандер" російських військ по селу Гроза у Харківській області стали 59 людей, усіх загиблих ідентифіковано, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише УНН.

Цитата

"Криміналісти поліції ідентифікували всіх загиблих внаслідок ракетного удару по кафе на Харківщині. 59 людей вбили росіяни прямим влучанням "Іскандеру" в селі Гроза", - написав Клименко у Telegram.

Деталі

За даними голови МВС, усі жертви – місцеві жителі. "Пенсіонери, медики, фермери, вчителі, підприємці. Усі – цивільні. Загинули цілими родинами у декілька поколінь", - зазначив міністр.

"19 осіб ідентифікували за допомогою мобільних ДНК-лабораторій. 6 діб криміналісти поліції цілодобово відбирали зразки у родичів, виводили профілі та шукали співпадіння фрагментів. Одного із загиблих – 60-річного чоловіка – криміналісти встановили по 20-ти частинах тіла. Ще двох осіб вдалося ідентифікувати за допомогою особистих речей, вилучених з помешкань загиблих, оскільки в них не було родичів прямої лінії для порівняння ДНК-профілів", - повідомив Клименко.

Колосальну та безпрецедентну роботу, зі слів міністра, провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. "Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло би близько року", - вказав він.

"Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару. Пам'ятаємо. Не пробачимо", - наголосив голова МВС.

Нагадаємо

Братам з Грози оголосили підозри за наведення удару по кафе, шукають тих, хто надав їм дані.

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