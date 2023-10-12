Удар рф по селу Гроза унес жизни 59 человек, всех жертв идентифицировали - глава МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Жертвами ракетного удара из комплекса "Искандер" российских войск по селу Гроза в Харьковской области стали 59 человек, все погибшие идентифицированы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет УНН.
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"Криминалисты полиции идентифицировали всех погибших в результате ракетного удара по кафе в Харьковской области. 59 человек убили россияне прямым попаданием "Искандера" в селе Гроза", - написал Клименко в Telegram.
Детали
По данным главы МВД, все жертвы – местные жители. "Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все – гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - отметил министр.
"19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий. 6 суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадения фрагментов. Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из помещений погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", - сообщил Клименко.
Колоссальную и беспрецедентную работу, по словам министра, провели следователи и криминалисты полиции Харьковской области. В том числе благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям. "Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года", - указал он.
"Нам важно было установить имя каждого погибшего, сохранить память о них и зафиксировать всех жертв российского удара. Помним. Не простим", - подчеркнул глава МВД.
Напомним
Братьям из Грозы объявили подозрения за наведение удара по кафе, ищут тех, кто предоставил им данные.