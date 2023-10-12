Братам з Грози оголосили підозри за наведення удару по кафе, шукають тих, хто надав їм дані - прокуратура

Деталі

У селі Гроза слідчі СБУ та прокуратури шукають людей, які продовжували спілкуватися з братами Мамонами, які під час російської окупації перейшли на бік ворога, а тепер переховуються в рф та допомогли російським військам навести ракету на кафе у селі Гроза.

Цитата

«Ці брати і до ракетного удару спілкувалися по каналах зв'язку з місцевими мешканцями. Слідчі встановлюють коло осіб, з якими вони спілкувалися, для перевірки причетності місцевих мешканців до ракетного удару. Оскільки двоє братів перебували на території Бєлгородської області на момент удару, то інформацію про місце проведення поминального обіду та кількості осіб, які братимуть в ньому участь, вони отримали від місцевих мешканців або осіб, які на той час перебували у селі Гроза», - сказав Олександр Фільчаков.

Він уточнив, що балістична ракета "Іскандер-М", якою ударили по Грозі, була випущена з території Бєлгородської області, де перебувають брати Мамони. 12 жовтня їм оголосили заочні підозри за фактом державної зради та пособництві в порушенні законів та звичаїв ведення війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила навідників удару по кафе у селі Гроза

Доповнення

Жертвами ракетного удару рф по Грозі стали вже 56 людей.