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Братам з Грози оголосили підозри за наведення удару по кафе, шукають тих, хто надав їм дані - прокуратура

Братам з Грози оголосили підозри за наведення удару по кафе, шукають тих, хто надав їм дані - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Братам Мамонам, які навели удар російських військ по селу Гроза, заочно оголошено про підозру, у селі проходять слідчі дії для розшуку тих, хто надав навідникам інформацію про поминки у кафе та присутніх. Про це в ефірі національного телемарафону розповів керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає кореспондент УНН.

Деталі

У селі Гроза слідчі СБУ та прокуратури шукають людей, які продовжували спілкуватися з братами Мамонами, які під час російської окупації перейшли на бік ворога, а тепер переховуються в рф та допомогли російським військам навести ракету на кафе у селі Гроза.

Цитата

«Ці брати і до ракетного удару спілкувалися по каналах зв'язку з місцевими мешканцями. Слідчі встановлюють коло осіб, з якими вони спілкувалися, для перевірки причетності місцевих мешканців до ракетного удару. Оскільки двоє братів перебували на території Бєлгородської області на момент удару, то інформацію про місце проведення поминального обіду та кількості осіб, які братимуть в ньому участь, вони отримали від місцевих мешканців або осіб, які на той час перебували у селі Гроза», - сказав Олександр Фільчаков.

Він уточнив, що балістична ракета "Іскандер-М", якою ударили по Грозі, була випущена з території Бєлгородської області, де перебувають брати Мамони. 12 жовтня їм оголосили заочні підозри за фактом державної зради та пособництві в порушенні законів та звичаїв ведення війни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила навідників удару по кафе у селі Гроза

Доповнення

Жертвами ракетного удару рф по Грозі стали вже 56 людей.

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