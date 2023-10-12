Кількість жертв ракетного удару рф по Грозі зросла до 56: у реанімації померла жінка - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кількість загиблих у селі Гроза у Харківській області внаслідок удару російських військ 5 жовтня збільшилася до 56. Напередодні померла одна з поранених жінок. Про це повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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«Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка», - написав Синєгубов у Telegram.
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Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що кількість жертв може зрости до 58. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей. Наразі зниклими безвісти вважаються троє людей.
Нагадаємо
Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
Напередодні СБУ викрила двох навідників удару по кафе у селі Гроза.