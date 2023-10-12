Количество жертв ракетного удара рф по Грозе возросло до 56: в реанимации умерла женщина - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Количество погибших в селе Гроза в Харьковской области в результате удара российских войск 5 октября увеличилось до 56. Накануне умерла одна из раненых женщин. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Цитата
«Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина», - написал Синегубов в Telegram.
Ранее
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что количество жертв может вырасти до 58. Исходя из заявлений родственников о пропавших людях. На данный момент пропавшими без вести считаются три человека.
Напомним
Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.
Накануне СБУ разоблачила двух наводчиков удара по кафе в селе Гроза.