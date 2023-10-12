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Количество жертв ракетного удара рф по Грозе возросло до 56: в реанимации умерла женщина - ОВА

Киев • УНН

 • 292311 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Количество погибших в селе Гроза в Харьковской области в результате удара российских войск 5 октября увеличилось до 56. Накануне умерла одна из раненых женщин. Об этом сообщил в четверг председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Цитата

«Количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилось до 56 человек. Вчера вечером в реанимации умерла 53-летняя женщина», - написал Синегубов в Telegram.

Ранее

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что количество жертв может вырасти до 58. Исходя из заявлений родственников о пропавших людях. На данный момент пропавшими без вести считаются три человека.

Напомним

Ракетный удар россии по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

Накануне СБУ разоблачила двух наводчиков удара по кафе в селе Гроза.

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