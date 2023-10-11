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Кількість жертв удару рф у селі Гроза зросла до 55 і може збільшитися - прокуратура

Кількість жертв удару рф у селі Гроза зросла до 55 і може збільшитися - прокуратура

Київ • УНН

 • 452913 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість загиблих у селі Гроза у Харківській області внаслідок удару російських військ 5 жовтня збільшилася до 55, зниклими безвісти вважаються троє людей, кількість жертв може зрости до 58. Про це повідомив УНН речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише УНН.

Цитата

"Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти", - повідомив Чубенко.

Деталі

З його слів, триває ідентифікація тіл загиблих. "Уже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими 3 осіб, дітей серед них немає", - додав речник.

"Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб", - повідомив Чубенко.

Криміналісти та судово-медичні експерти, за його словами, здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. "Для прикладу, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин", - зазначив речник прокуратури.

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СБУ викрила двох навідників удару по кафе у селі Гроза.

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