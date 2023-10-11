Кількість жертв удару рф у селі Гроза зросла до 55 і може збільшитися - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Кількість загиблих у селі Гроза у Харківській області внаслідок удару російських військ 5 жовтня збільшилася до 55, зниклими безвісти вважаються троє людей, кількість жертв може зрости до 58. Про це повідомив УНН речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, пише УНН.
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"Станом на зараз кількість загиблих у селі Гроза через російський ракетний удар збільшилася до 55 людей. За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти", - повідомив Чубенко.
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З його слів, триває ідентифікація тіл загиблих. "Уже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими 3 осіб, дітей серед них немає", - додав речник.
"Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58 осіб", - повідомив Чубенко.
Криміналісти та судово-медичні експерти, за його словами, здійснюють дуже кропітку роботу з ідентифікації загиблих. "Для прикладу, тіло одного з чоловіків, який перебував в епіцентрі вибуху, було розірвано щонайменше на 19 частин", - зазначив речник прокуратури.
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