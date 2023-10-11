Число жертв удара рф в селе Гроза возросло до 55 и может увеличиться - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Число погибших в селе Гроза в Харьковской области в результате удара российских войск 5 октября увеличилось до 55, пропавшими без вести считаются трое человек, число жертв может вырасти до 58. Об этом сообщил УНН спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет УНН.
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"По состоянию на сейчас число погибших в селе Гроза из-за российского ракетного удара увеличилось до 55 человек. За сутки еще две женщины были установлены среди погибших, до этого они считались пропавшими без вести", - сообщил Чубенко.
Детали
По его словам, продолжается идентификация тел погибших. "Уже идентифицировано 55 тел, считаются без вести пропавшими 3 человек, детей среди них нет", - добавил спикер.
"Исходя из заявлений родственников о пропавших людях, количество погибших может еще увеличиться до 58 человек", - сообщил Чубенко.
По его словам, криминалисты и судебно-медицинские эксперты проводят очень кропотливую работу по выявлению погибших. "Для примера, тело одного из мужчин, который находился в эпицентре взрыва, было разорвано по меньшей мере на 19 частей", - отметил спикер прокуратуры.
Напомним
СБУ разоблачила двух наводчиков удара по кафе в селе Гроза.