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Братьям из Грозы объявили подозрения за наведение удара по кафе, ищут тех, кто предоставил им данные - прокуратура

Киев • УНН

 • 491136 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Братьям Мамонам, которые навели удар российских войск по селу Гроза, заочно объявлено о подозрении, в селе проходят следственные действия для розыска тех, кто предоставил наводчикам информацию о поминках в кафе и присутствующих. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, передает корреспондент УНН.

Детали

В селе Гроза следователи СБУ и прокуратуры ищут людей, которые продолжали общаться с братьями Мамонами, которые во время российской оккупации перешли на сторону врага, а теперь скрываются в рф и помогли российским войскам навести ракету на кафе в селе Гроза.

Цитата

«Эти братья и до ракетного удара общались по каналам связи с местными жителями. Следователи устанавливают круг лиц, с которыми они общались, для проверки причастности местных жителей к ракетному удару. Поскольку двое братьев находились на территории Белгородской области на момент удара, то информацию о месте проведения поминального обеда и количестве лиц, которые будут в нем участвовать, они получили от местных жителей или лиц, которые в то время находились в селе Гроза», - сказал Александр Фильчаков.

Он уточнил, что баллистическая ракета "Искандер-М", которой ударили по Грозе, была выпущена с территории Белгородской области, где находятся братья Мамоны. 12 октября им объявили заочные подозрения по факту государственной измены и пособничестве в нарушении законов и обычаев ведения войны.

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Дополнение

Жертвами ракетного удара рф по Грозе стали уже 56 человек.

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