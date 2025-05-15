Посольство США в Молдове предлагает 10 млн долл. за информацию о членах российской гру

Посольство Соединенных Штатов в Молдове пообещало вознаграждение в размере 10 миллионов долларов каждому, кто предоставит информацию о пяти сотрудниках российской военной разведки. Эти люди несут ответственность за атаки на критическую инфраструктуру Украины и других западных государств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook, пишет УНН.

Вознаграждение до 10 млн долл за информацию о сотрудниках российской военной разведки. Их оружие — клавиатура, их цель — хаос, их совесть — отключена навсегда. Если у вас есть информация об этих сотрудниках российской разведки, вредоносной кибердеятельности группы или связанных с ними лиц, свяжитесь с "ВЗПП" в Tor. Вы можете получить вознаграждение - говорится в сообщении.

В общем, речь идет о пяти лицах, являющихся сотрудниками подразделения 29155 российского гру: владислава боровкова, дениса денисенко, юрия денисова, дмитрия голошубова и николая корчагина.

Сообщается, что именно эти члены гру несут ответственность за удары по критической инфраструктуре Украины и других западных стран.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших застенок в Волчанске во время временной оккупации города.