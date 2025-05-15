Посольство США в Молдове предлагает 10 млн долл. за информацию о членах российской гру

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина
10:49 • 8888 просмотра

Зеленский заявил, что у него "очень четкое послание" для путина

10:37 • 18594 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

09:17 • 21285 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 46191 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 123413 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 124546 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 235423 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 101515 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 70621 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 184721 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6.7м/с
48%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 60373 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 130685 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 59173 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 113844 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81123 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 117848 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 184894 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 235423 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 184721 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 200175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 22510 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

15 мая, 05:19 • 81921 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 59830 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 80918 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 90460 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Посольство США в Молдове предлагает 10 млн долл. за информацию о членах российской гру

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Посольство США в Молдове обещает вознаграждение за информацию о пятерых сотрудниках российской разведки, причастных к атакам на инфраструктуру Украины и Запада. Речь идет о подразделении 29155 ГРУ.

Посольство США в Молдове предлагает 10 млн долл. за информацию о членах российской гру

Посольство Соединенных Штатов в Молдове пообещало вознаграждение в размере 10 миллионов долларов каждому, кто предоставит информацию о пяти сотрудниках российской военной разведки. Эти люди несут ответственность за атаки на критическую инфраструктуру Украины и других западных государств. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальной странице посольства в Facebook, пишет УНН.

Вознаграждение до 10 млн долл за информацию о сотрудниках российской военной разведки. Их оружие — клавиатура, их цель — хаос, их совесть — отключена навсегда. Если у вас есть информация об этих сотрудниках российской разведки, вредоносной кибердеятельности группы или связанных с ними лиц, свяжитесь с "ВЗПП" в Tor. Вы можете получить вознаграждение

- говорится в сообщении.

В общем, речь идет о пяти лицах, являющихся сотрудниками подразделения 29155 российского гру: владислава боровкова, дениса денисенко, юрия денисова, дмитрия голошубова и николая корчагина.

Сообщается, что именно эти члены гру несут ответственность за удары по критической инфраструктуре Украины и других западных стран.

Дополнение

Главное управление разведки Минобороны Украины совместно с Нацполицией идентифицировало двух российских военных преступников, организовавших застенок в Волчанске во время временной оккупации города.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$63.98
Bitcoin
$101,832.10
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.93
Золото
$3,181.41
Ethereum
$2,547.37