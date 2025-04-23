Запалювальні пристрої в посилках у Європі: за диверсією стоять російські спецслужби - розслідування

Розслідування, яке проводять органи безпеки Європи виявило російський слід в організації інцидентів із палаючими посилками в аеропортах Німеччини, Польщі та Британії.

Передає УНН із посиланням на DW та Süddeutsche Zeitung.

Деталі

"Симптоми" гібридної війни стають дедалі більш видимими в Європі, при цьому сліди ведуть на виконавчі поверхи кремля. Минулого літа в європейських аеропортах згоріло кілька посилок, відправлених як вантажні авіаперевезення. Європейські органи безпеки під час свого розслідування зробили висновки, що у операції брала участь мережа з приблизно десяти осіб, серед яких є високопосадовці російської військової розвідки.

Про це йдеться у спільному розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung.

Контекст

У липні 2024 року в Європі вибухнули або були перехоплені кілька вантажних авіарейсів: 19 липня в британському місті Бірмінгем загорілася посилка. Подібний інцидент стався в в аеропорту Лейпциг/Галле через день. Згодом, у ті ж числа сталася пожежа поблизу столиці Варшави, у Польщі.

Раніше посилки відправляли з аеропорту Вільнюса, Литва, з використанням російської адреси електронної пошти на станції DHL Packstation. У посилках були нешкідливі предмети - масажні подушки, секс-іграшки та косметичні засоби. Незважаючи на рутинні перевірки, детонатори та запалювальні пристрої залишилися непоміченими.

Діверсії, "одноразові агенти" та російські шпигуни

Згідно з розслідуванням, в операції брала участь мережа з приблизно десяти осіб. Російське ГРУ (головне управління генерального штабу зс рф) використовувало "одноразових агентів". Виконавців затримали; наразі відомо, що серед них литовець і кілька українців. Слідчі вважають, що фігурнатів для виконання наймали через месенджери - за невелику винагороду. Ішлося про нешкідливі, на перший погляд, завдання, як-от надсилання пакунків. Один з українців, про яких ідеться, проживає у великому місті на сході Німеччини.

Завербовані "агенти" отримують від 100 до 10 000 євро за свої місії, - ідеться у розслідуванні. Оплата залежить від того, чи стоїть завдання просто перевозять посилку, чи влаштувати справжні підпали. Платежі все частіше здійснюються через криптовалюти, що ускладнює слідчим відстеження грошових потоків.

Як пояснює Даніела Ріхтерова, дослідник розвідки з Королівського коледжу Лондона: "Панірувальні сухарі не ведуть безпосередньо до російських шпигунів". Відповідні заходи дозволяють рф працювати в набагато більших масштабах: "Вони можуть найняти практично будь-кого у світі", каже фахівець.

За даними слідчих, одним з організаторів операції був полковник ГРУ денис смольянінов. У грудні 2024 року він потрапив під європейські санкції за те, що вербував через інтернет "агентів для здійснення диверсій на території ЄС", пишуть німецькі ЗМІ.

Нагадаємо

росіяни використовують секс-іграшки для здійснення диверсій у Європі. Європейські керівники служб безпеки оприлюднили інформацію про пожежі з посилками в жовтні, описавши їх як частину "гібридної війни", яку росія веде для дестабілізації ситуації в країнах, які підтримують Україну.

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