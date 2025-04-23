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Зажигательные устройства в посылках в Европе: за диверсией стоят российские спецслужбы - расследование

Киев • УНН

 • 936 просмотра

российские спецслужбы организовали серию поджогов в Европе, используя посылки с зажигательными устройствами, замаскированными под обычные товары.

Зажигательные устройства в посылках в Европе: за диверсией стоят российские спецслужбы - расследование

Расследование, проводимое органами безопасности Европы, выявило российский след в организации инцидентов с горящими посылками в аэропортах Германии, Польши и Британии.

Передает УНН со ссылкой на DW и Süddeutsche Zeitung.

Детали

"Симптомы" гибридной войны становятся все более видимыми в Европе, при этом следы ведут на исполнительные этажи кремля. Прошлым летом в европейских аэропортах сгорело несколько посылок, отправленных в качестве грузовых авиаперевозок. Европейские органы безопасности в ходе своего расследования пришли к выводу, что в операции участвовала сеть из примерно десяти человек, среди которых есть высокопоставленные сотрудники российской военной разведки.

Об этом говорится в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung.

Контекст

В июле 2024 года в Европе взорвались или были перехвачены несколько грузовых авиарейсов: 19 июля в британском городе Бирмингем загорелась посылка. Подобный инцидент произошел в аэропорту Лейпциг/Галле через день. Впоследствии, в те же числа произошел пожар вблизи столицы Варшавы, в Польше.

Ранее посылки отправляли из аэропорта Вильнюса, Литва, с использованием российского адреса электронной почты на станции DHL Packstation. В посылках были безвредные предметы - массажные подушки, секс-игрушки и косметические средства. Несмотря на рутинные проверки, детонаторы и зажигательные устройства остались незамеченными.

Диверсии, "одноразовые агенты" и российские шпионы

Согласно расследованию, в операции участвовала сеть из примерно десяти человек. Российское ГРУ (главное управление генерального штаба ВС РФ) использовало "одноразовых агентов". Исполнителей задержали; на данный момент известно, что среди них литовец и несколько украинцев. Следователи считают, что фигурнатов для выполнения нанимали через мессенджеры - за небольшое вознаграждение. Речь шла о безобидных, на первый взгляд, заданиях, таких как отправка пакетов. Один из украинцев, о которых идет речь, проживает в крупном городе на востоке Германии.

Завербованные "агенты" получают от 100 до 10 000 евро за свои миссии, - говорится в расследовании. Оплата зависит от того, стоит ли задача просто перевозить посылку, или устроить настоящие поджоги. Платежи все чаще осуществляются через криптовалюты, что затрудняет следователям отслеживание денежных потоков.

Как объясняет Даниэла Рихтерова, исследователь разведки из Королевского колледжа Лондона: "Панировочные сухари не ведут непосредственно к российским шпионам". Соответствующие меры позволяют рф работать в гораздо больших масштабах: "Они могут нанять практически любого в мире", говорит специалист. 

По данным следователей, одним из организаторов операции был полковник ГРУ Денис Смольянинов. В декабре 2024 года он попал под европейские санкции за то, что вербовал через интернет "агентов для осуществления диверсий на территории ЕС", пишут немецкие СМИ.

Напомним

россияне используют секс-игрушки для совершения диверсий в Европе.  Европейские руководители служб безопасности обнародовали информацию о пожарах с посылками в октябре, описав их как часть "гибридной войны", которую Россия ведет для дестабилизации ситуации в странах, поддерживающих Украину.

Финляндия усиливает безопасность в Балтийском море из-за роста подозрительных инцидентов, связанных с российскими диверсиями. 

Польша предупреждает о усилении российских попыток саботажа, подрывной деятельности и вмешательства в европейские политические процессы

Игорь Тележников

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